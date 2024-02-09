На Тайване мужчина отлежал глаз и в тот же день полностью перестал им видеть

На Тайване медики столкнулись с необычным клиническим случаем. В отделение неотложной помощи Мемориальной больницы Чанг Гун обратился 44-летний мужчина, он жаловался на боль в левом глазу и потерю зрения.
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