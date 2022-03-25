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Винисиус забил 1-й гол за сборную Бразилии. Он отличился в матче с Чили на «Маракане»

Хавбек «Реала» Винисиус впервые в карьере забил за сборную Бразилии. 21-летний игрок отличился в матче с Чили (4:0), проходившем на стадионе «Маракана» в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

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