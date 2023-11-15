Откуда взялся ажиотаж с билетами в Большой театр на балет "Щелкунчик"

Чтобы купить билеты на "Щелкунчика", люди сутками дежурят перед кассами Большого театра.Тому, что творится с продажами билетов в Большой театр на новогодние спектакли "Щелкунчик", могут позавидовать продавцы всех моделей айфонов за всю их историю.
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