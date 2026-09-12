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Мы соседи по планете

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27 дизайнеров со всего мира: что значит быть привлекательным и стильным в их стране

27 дизайнеров со всего мира: что значит быть привлекательным и стильным в их стране

Стандарты красоты на самом деле разные в каждой стране, а иногда и регионе. Это зависит от культуры, даже экономического уровня развития, влияния бьюти-трендов, известных людей.

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