Социальный фонд оплатит расширенную программу лечения пострадавших на производстве

Филиал №5 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Социальный фонд будет оплачивать лечение россиян, получивших травму после тяжелых случаев на производстве, сверх программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи.
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