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Өстәмә ял көннәре: Татарстанда кем һәм ничек алырга мөмкин

Өстәмә ял көннәре: Татарстанда кем һәм ничек алырга мөмкин

Законда дәүләт һәм республика бәйрәмнәрендә, шулай ук ял көннәрен күчерү өчен билгеләнгән даталарда ял көннәре каралган.

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