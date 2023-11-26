Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В это трудно поверить, но Сорос взялся за развал Британии

В это трудно поверить, но Сорос взялся за развал Британии

Ну что, хотели шарахнуть по Британии? И развалить давнего врага России, который за 500 лет какие только козни и заговоры не плел против нас.

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Ххоспиди-и-и!! На это старое ГУАНО - Сороса - смотреть-то противно! А природа всё никак с ним не разберётся...
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5 час.
Maxim Yushkin
У него к &quot;бритишам&quot; очень &quot;странная любовь&quot;. Несколько лет назад он им &quot;фунт уронил&quot; раза в полтора. Теперь Великобританию разваливает. Зачем это &quot;глобальному миру&quot;- херъ знает... 😲 Да, и &quot;черножопый&quot;+&quot;шотландский националист&quot; в одном лице вызывает у меня когнитивный диссонанс... 😀
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4 час.
A
Antanas
Денег куры не клюют.Раваливал Россию.Подсунул свои учебники.Главное во время осметрнлись.Пожмвем увидим.👍👍👍👍👍.
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2 час.

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