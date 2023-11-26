В это трудно поверить, но Сорос взялся за развал Британии

Ххоспиди-и-и!! На это старое ГУАНО - Сороса - смотреть-то противно! А природа всё никак с ним не разберётся...

Maxim Yushkin

У него к "бритишам" очень "странная любовь". Несколько лет назад он им "фунт уронил" раза в полтора. Теперь Великобританию разваливает. Зачем это "глобальному миру"- херъ знает... 😲 Да, и "черножопый"+"шотландский националист" в одном лице вызывает у меня когнитивный диссонанс... 😀