Симптомы распада США

Геннадий Бережнов

В США всё идёт по пути, который они сами и выбрали. Что то предопределить не возможно. Давным - давно предрекают крах доллару, но в его "жизни" участвуют и поддерживают его много стран. Только Китай и Япония имеет более 2 триллионов долл. трежерис США. Внутренние дрязги только ускоряют процесс. Однако Трамп победит и затормозит ожидаемый финал. Почему Путин и сказал, что пусть будет Байден!