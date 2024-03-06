Во-первых, это красивоНачнём, пожалуй, с самого яркого. Оба кандидата – и бывший президент Трамп, и действующий президент Байден – приехали в Техас.
Симптомы распада США
Комментарии
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=Zvgq1bLlMMU
На востоке Польши фермеры протестуют против ввоза продукции из Украины
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11 час.
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=xwAwTDsMPzE
Фермеры Венгрии и Польши протестуют против ввоза украинской продукции
YouTube
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11 час.
Геннадий Бережнов
В США всё идёт по пути, который они сами и выбрали. Что то предопределить не возможно. Давным - давно предрекают крах доллару, но в его "жизни" участвуют и поддерживают его много стран. Только Китай и Япония имеет более 2 триллионов долл. трежерис США. Внутренние дрязги только ускоряют процесс. Однако Трамп победит и затормозит ожидаемый финал. Почему Путин и сказал, что пусть будет Байден!
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7 час.
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