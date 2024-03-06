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СССР-Россия

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Симптомы распада США

Симптомы распада США

Во-первых, это красивоНачнём, пожалуй, с самого яркого. Оба кандидата – и бывший президент Трамп, и действующий президент Байден – приехали в Техас.

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Комментарии
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Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=Zvgq1bLlMMU
На востоке Польши фермеры протестуют против ввоза продукции из Украины
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11 час.
Liudmila Kosteley
https://www.youtube.com/watch?v=xwAwTDsMPzE
Фермеры Венгрии и Польши протестуют против ввоза украинской продукции
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11 час.
Геннадий Бережнов
В США всё идёт по пути, который они сами и выбрали. Что то предопределить не возможно. Давным - давно предрекают крах доллару, но в его &quot;жизни&quot; участвуют и поддерживают его много стран. Только Китай и Япония  имеет более 2 триллионов долл. трежерис США. Внутренние дрязги только ускоряют процесс. Однако Трамп победит и затормозит ожидаемый финал. Почему Путин и сказал, что пусть будет Байден!
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7 час.

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