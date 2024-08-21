Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино «Ворон» 18+ Фото: 30West, режиссер Руперт Сандерс Режиссер: Руперт Сандерс. В ролях: Билл Скарсгард, FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт), Дэнни Хьюстон, Джозетт Саймон, Лаура Бирн, Сами Буажила, Карел Добры, Джордан Болджер, Себастьян Ороско, Дэвид БоулзПереосмысление картины режиссера Алекса Проайаса 1994 года с Брэндоном Ли в главной роли.