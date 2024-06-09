БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    Их степень не ниже хохляцкой. Можете не волноваться по этому вопросу.Вопрос в другом - как сосуществовать с такими "д...Ермека Тайчибеков...
  • Galina Bobryasheva
    Толя, закусывать надо!Что происходит по...
  • Nikolay Zakharov
    А ты видимо уже раб!Что происходит по...

Запрещенный в России «Талибан» – из террористов в партнеры

Запрещенный в России «Талибан» – из террористов в партнеры

Здоровый прагматизм «Враг моего врага мой друг» – руководствуясь этим принципом, запрещенных в России талибов необходимо было признать в качестве официальной власти в Афганистане сразу после того, как оттуда сбежали американцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх