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Крымская газета

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Какой сегодня праздник: 2 ноября

Какой сегодня праздник: 2 ноября

С руки российского политика Михаила Горбачёва в 2000 году и мировая общественность стала отмечать Всемирный день мужчин ежегодно в первую субботу ноября Кстати, данную инициативу бывшего президента СССР поддержали Венский магистрат, отделение ООН в Вене и ряд других международных организаций.

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