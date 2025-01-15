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Французский историк Тодд предсказывает закат Запада: новая книга о глобальных переменах

Французский историк Тодд предсказывает закат Запада: новая книга о глобальных переменах

Французский историк Тодд предсказывает закат Запада: новая книга о глобальных переменах Ирэн ОрлонскаяВ своей книге «Поражение Запада» Эммануэль Тодд, известный историк и политолог, предлагает глубокий анализ глобальной ситуации, особенно в свете конфликта на Украине.

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