Диетолог дала топ-5 советов по похудению, не требующих отказа от сладкого

Катерина Кузина объяснила, как найти компромисс между любовью к сладкому и желанием иметь стройное телоНутрициолог Катерина Кузина рассказала "Вечерней Москве", что для того, чтобы похудеть, не обязательно отказываться от сладкого.
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