В хищении более 12 млн рублей обвиняют астраханца, предлагавшего строительные услуги

Он успел отметиться в 9 эпизодах мошенничества. Следователями отдела полиции №4 Следственного Управления УМВД по городу Астрахани завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 9 эпизодов мошенничества.
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