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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майкл Мэлоун: «Роли поменялись. Раньше мы охотились за командами уровня «Голден Стэйт» и «Милуоки», теперь получаем такое же внимание»

«Одной из наиболее важных мыслей во время тренировочного лагеря в октябре было то, что роли поменялись.

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