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Футбол. фнл: Результаты 9-го тура первенства

Футбол. фнл: Результаты 9-го тура первенства

От Хабаровска до Калининграда. В ФНЛ был сыгран 9-й тур первенства. Результаты и турнирная таблица на ваше обозрение: ✅«СКА-Хабаровск» - «Спартак-2» 0:1 ⚽Гол: 37`Мельников (0:1) В Хабаровске московский «Спартак-2» нанес поражение «армейцам» (0:1).

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