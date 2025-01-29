Китайский мини-авианосец — технический шедевр или технологичный «костыль»? Странно даже, но у законодателей военной моды США, пока обладающих самым мощным флотом в мире, нет корабля, подобного «Сычуаню».
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Китайский мини-авианосец — технический шедевр или технологичный «костыль»? Странно даже, но у законодателей военной моды США, пока обладающих самым мощным флотом в мире, нет корабля, подобного «Сычуаню».
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