Филиппо: Зеленский пришел в ярость из-за разговора Путина с Шольцем

Владимир Зеленский пришел в ярость, узнав о телефонном разговоре российского президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X*.
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