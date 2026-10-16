Портрет Трампа на долларовой монете принёс Монетному двору рекордные продажи Портрет Дональда Трампа помог Монетному двору США преодолеть миллиардную отметку продаж.
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Я бы тоже купил такую монету! А наш монетный двор не хочет заработать на портрете Путина на 10-рублёвой монете или выпустить серебряную или золотую монету с его портретом?