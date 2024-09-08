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Подполье: в результате удара по Херсону были уничтожены не менее 70 военных ВСУ

Подполье: в результате удара по Херсону были уничтожены не менее 70 военных ВСУ

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил, что не менее 70 военных ВСУ, включая иностранцев, уничтожены ударами по временно подконтрольному ВСУ российскому городу Херсону.

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