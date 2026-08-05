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Газета.ру

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Доцент Миропольская: регионы Центральной России атакуют опасные пауки-каракурты

Доцент Миропольская: регионы Центральной России атакуют опасные пауки-каракурты

В регионах Центральной России чаще стали фиксироваться укусы ядовитых пауков-каракуртов. Их яд содержит мощные нейротоксины, что грозит сильной болью, множеством тяжёлых симптомов, а в некоторых случаях – летальным исходом, предупредила в беседе с RT доцент кафедры поликлинической и социальной педиатрии ИНОПР Пироговского университета Наталья Миропольская.

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