В воинских частях ВВО в Забайкалье состоялись торжественные новогодние мероприятия

За полчаса до нового года военнослужащие за праздничными столами прослушали видеообращение Министра обороны Российской Федерации - генерала армии Сергея Шойгу и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации – Владимира Путина.
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