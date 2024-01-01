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Закон, порядок, государство

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В воинских частях ВВО в Забайкалье состоялись торжественные новогодние мероприятия

В воинских частях ВВО в Забайкалье состоялись торжественные новогодние мероприятия

За полчаса до нового года военнослужащие за праздничными столами прослушали видеообращение Министра обороны Российской Федерации - генерала армии Сергея Шойгу и Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации – Владимира Путина.

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