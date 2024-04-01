Бойцы РФ назвали БМП Marder не приспособленными к боям в Донбассе

БМП Marder не предназначены для боев в Донбассе из-за плохой проходимости. Об этом сообщил военнослужащий группировки "Центр", принимавший участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа, пишет РИА Новости.
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