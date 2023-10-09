Гречка под шубкой

ЕДА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ ИЗ СТАКАНА ГРЕЧКИ И ТРЕХ КУРИНЫХ БЕДЕР У гречки в русской кухне священная миссия. В дни сомнений, финансовых кризисов, эмоциональной турбулентности она первая исчезает с прилавков магазинов.
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