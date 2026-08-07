Дом 1903 года постройки капитально отремонтируют в Хамовниках

В Москве продолжается реализация программы капитального ремонта жилого фонда. В ее рамках специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению дома по адресу: Малый Власьевский переулок, дом 14/23.
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