ВЦИОМ отметил высокую привязанность россиян к месту жительства

О своем нежелании к переезду сообщили 75% жителей частных домов, 54% тех, кто проживает в старых многоэтажках, и 57% обитателей современных многоквартирных домов Большинство россиян (60%) переезд вообще не планируют, даже если такая возможность имеется.
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