Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Глобализация по-русски, или В чём отличие нового SJ-100 от Sukhoi Superjet 100.

Глобализация по-русски, или В чём отличие нового SJ-100 от Sukhoi Superjet 100.

Ещё никогда я не был так спокоен за будущее нашего авиапрома, чем сейчас. Да-да, ёрники могут ёрничать, циники - циничать, а всепропальщики - всепропалить, говоря о том, что сроки поставок серийных российских самолётов МС-21 и Superjet 100, несмотря на озвученные амбициозные планы, бодрые реляции чиновников и мощные денежные вливания в авиаотрасль были сдвинуты ОАК на 2025 и 2026 годы.

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