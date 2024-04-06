Глобализация по-русски, или В чём отличие нового SJ-100 от Sukhoi Superjet 100.

Ещё никогда я не был так спокоен за будущее нашего авиапрома, чем сейчас. Да-да, ёрники могут ёрничать, циники - циничать, а всепропальщики - всепропалить, говоря о том, что сроки поставок серийных российских самолётов МС-21 и Superjet 100, несмотря на озвученные амбициозные планы, бодрые реляции чиновников и мощные денежные вливания в авиаотрасль были сдвинуты ОАК на 2025 и 2026 годы.