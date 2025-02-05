Бывший вице-губернатор Белгородской области Базаров перешел на работу в Курскую

В новом статусе врио замглавы региона он продолжит курировать вопросы строительства. Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн выразил благодарность главе Белгородской области Вячеславу Гладкову за поддержку региона и передачу опытного специалиста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии