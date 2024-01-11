Стали известны главные претендентки на роль новой Супергёрл Как сообщает Dead...

Стали известны главные претендентки на роль новой СупергёрлКак сообщает Deadline, DC Studios планирует провести пробы актрис на роль новой Супергёрл для одноимённого кинокомикса, и среди них Милли Олкок, Мэг Доннелли и Эмилия Джонс.
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