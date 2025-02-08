Кино: Одна дочь избегает публичности, вторая выкладывает откровенные фото в соцсетях, а третья увлечена религией: пять детей актера Чарли Шина

Голливудский актер Чарли Шин, прославившийся не только своей игрой в культовом сериале «Два с половиной человека» и других популярных фильмах, но и публичными скандалами, алкогольной зависимостью и положительным диагнозом на ВИЧ, в настоящее время живет скромной жизнью, снимая жилье в Малибу.
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