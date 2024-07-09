В ДНР ВФУ с 1 по 8 июля повредили или разрушили более 150 мирных объектов

От обстрелов ВФУ с 1 по 8 июля повреждено 36 объектов гражданской инфраструктуры, 83 жилых домостроения и 36 транспортных средств, 8 июля сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
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