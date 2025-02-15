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WP: экипаж военного вертолета мог не услышать диспетчера перед катастрофой в США

WP: экипаж военного вертолета мог не услышать диспетчера перед катастрофой в США

TASS/Mark Schiefelbein/AP Экипаж военного вертолета мог не услышать инструкций диспетчера перед столкновением с пассажирским лайнером в небе над Вашингтоном 29 января Вашингтоне 30 января, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ) Дженнифер Хоменди.

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