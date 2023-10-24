Мартин Брандл о дисквалификации Хэмилтона и Леклера: «Если 50 процентов машин провалило тест, не стоило ли проверить всех финишировавших?»

Эксперт Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» высказался о том, что из протокола Гран-при США исключили гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и его соперника из «Феррари» Шарля Леклера из-за чрезмерного износа планки под днищем.