FT: Стармер отправится в США, чтобы убедить Трампа вовлечь Европу в переговоры

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в конце февраля отправится в Соединенные Штаты на встречу с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает газета Financial Times (FT).
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