Военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС посетили юнармейский летний лагерь под Астраханью

Военнослужащие Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС посетили юнармейский летний лагерь под Астраханью

Ребята узнали об основных сражениях Сталинградской битвы, творческий путь фронтового кинооператора Валентина Орлянкина, ознакомились с фронтовыми письмами солдат.

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