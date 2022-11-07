Глава Чувашии поручил выплатить по 50 тысяч рублей мобилизованным после протестов призывников в Ульяновске

Он также отметил, что родственникам мобилизованных необходимо исключить из посылок алкоголь<strong>Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о посещении в Ульяновске мобилизованных из республики и поручил выплатить по 50 тысяч каждому призывнику.