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Глава Чувашии поручил выплатить по 50 тысяч рублей мобилизованным после протестов призывников в Ульяновске

Он также отметил, что родственникам мобилизованных необходимо исключить из посылок алкоголь<strong>Глава Чувашии Олег Николаев рассказал о посещении в Ульяновске мобилизованных из республики и поручил выплатить по 50 тысяч каждому призывнику.

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