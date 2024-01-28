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Русская весна

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Запад должен прекратить помогать Украине, — французский политик

Запад должен прекратить помогать Украине, — французский политик

Запад должен прекратить передавать оружие и деньги Украине из-за высокого уровня коррупции в стране, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х, комментируя очередной скандал в бывшей советской республике.

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