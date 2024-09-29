Адвокат Ефремова отрицает, что актер просился танкистом на СВО

В самом начале СВО актер Михаил Ефремов просился на фронт танкистом, пишет Shot. Адвокат артиста Юрий Падалко заявил RTVI, что они сотрудничают с 2020 года и никогда об этом не слышал, а Ефремова, по его мнению, могли перепутать с другим человеком.