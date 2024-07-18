Жена с ребенком отправилась в гости к родителям вопреки желанию мужа, а по приезду узнала, что тот едет на море с компанией: «Ты отдохнула, и я тоже хочу!»— …Недели не прошло, как мы вернулись с дочкой от моих родителей, – рассказывает тридцатилетняя Лариса.