Ремонт роддома Черемховской горбольницы завершат к осени

В Черемхово открытие обновленного родильного дома запланировано на осень 2025 год. Первоначальные планы открытия в 2020 году сорвались из-за ошибок в проектной документации, смены подрядчиков и проблем с подтоплением.
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