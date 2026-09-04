«Новая газета» намерена оспорить статус иноагента

Минюст России внёс в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета». Иноагентами также были признаны журнал «Историческая экспертиза», а также проживающие за пределами РФ поэт и культуролог Сергей Лейбград, писатель и журналист Феликс Сандалов, и профессор биоинформатики Татьяна Татаринова.