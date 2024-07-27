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Олимпиада-2024. 1-й круг. Шнайдер встретится с Коччаретто, Швентек сыграет с Бегу, Осака – с Кербер

Ига Швентек сыграет с Ириной Бегу. Полностью сетка здесь. Олимпийский теннисный турнир Париж, Франция 27 июля – 4 августа 2024 Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Элизабетта Коччаретто (Италия)  Диана Шнайдер (Россия) Дата проведения 27 июля, 14.

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