Возможность новой встречи делегаций России и США в Турции оценили

В Анкаре считают возможным проведение в Турции очередной встречи делегаций России и США. Однако рано называть конкретные сроки и место встречи, рассказал высокопоставленный дипломатический источник в турецкой столице, пишет РИА Новости.
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