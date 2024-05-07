Тишковец объяснил выпадение снега ультраполярным вторжением в тылу циклона

Во вторник, 7 мая, в Московский регион снова заглянула зима. В Подмосковье снег идет в Ново-Иерусалиме, Внукове, Подмосковной, Домодедове, Шереметьеве, Павловском-Посаде, Черустях и Волоколамске, сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.
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