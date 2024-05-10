Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 436 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    И правильно. Япония понатыкала американские военные базы направленные на РФ, а мы сто молчать должны???Уже приступили. В...
  • Анастасия Гончарова
    почему то видуха у гейзападенцев "руководителей" у всех как у вурдалаков упырей ..страшные как хз кто,  зеленый клоун...Президент Финлянд...
  • Гарий Щерба
    ВСЕ СТАРОЕ и  ПРОСРОЧЕННОЕ ВИДАТЬ БАРАХЛО  по  СУСЕКАМ ВЫСКРЕБЛИ ...!!!США раскрыли соде...

Сотни болгар отметили День Победы с флагами России (ВИДЕО)

Сотни болгар отметили День Победы с флагами России (ВИДЕО)

Сотни болгар отметили День Победы в Софии. «На глазах граждан с российскими флагами, в футболках с Путиным и Георгиевскими ленточками, президент Болгарии Румен Радев возложил цветы перед памятником Неизвестному солдату в Софии по случаю Дня Победы», — сообщают читатели «Русской Весны» из Болгарии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх