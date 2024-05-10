Сотни болгар отметили День Победы с флагами России (ВИДЕО)

Сотни болгар отметили День Победы в Софии. «На глазах граждан с российскими флагами, в футболках с Путиным и Георгиевскими ленточками, президент Болгарии Румен Радев возложил цветы перед памятником Неизвестному солдату в Софии по случаю Дня Победы», — сообщают читатели «Русской Весны» из Болгарии.
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