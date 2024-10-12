"Чувство коллективной вины". Леонид Парфёнов "приговорил" и русских, и Россию

"Чувство коллективной вины". Известный телеведущий Леонид Парфёнов "приговорил" и русских, и Россию. Репутация ведущего как "умного либерального врага" потеряна?Телефильм "Семнадцать мгновений весны" не только подарил нам образ настоящего мужчины и штирлицевские анекдоты, но и обогатил русскую культуру многочисленными афоризмами, не всегда шуточными.