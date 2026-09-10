«Я тоже ругался с Леклером». Карлос Сайнс – о конфликте в Ferrari

«Я тоже ругался с Леклером». Карлос Сайнс – о конфликте в FerrariОткрытый источникГонщик Williams Карлос Сайнс считает, что напряжение между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном в Ferrari само по себе не выглядит чем-то необычным.