«Я тоже ругался с Леклером». Карлос Сайнс – о конфликте в Ferrari

«Я тоже ругался с Леклером». Карлос Сайнс – о конфликте в FerrariОткрытый источникГонщик Williams Карлос Сайнс считает, что напряжение между Шарлем Леклером и Льюисом Хэмилтоном в Ferrari само по себе не выглядит чем-то необычным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым