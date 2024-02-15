Мэр Орла Парахин отказался предоставить депутату-эсеру Перелыгину акт проверки Федерального казначейства РФ

Руководитель регионального отделения фракции «Справедливая Россия – За правду» Руслан Перелыгин через официальный депутатский запрос запросил у мэра Орла Юрия Парахина Акт проверки Федеральным казначейством РФ кредиторской задолженности города Орла.
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