16.11.23==Зачем в правительство Британии позвали неудачника Кэмерона.

Ба, какие люди возвращаются! На пост главы британского МИД назначен бывший премьер Дэвид Кэмерон! Произошло это в рамках масштабных перестановок в правительстве, которые утром в понедельник, 13 ноября, провел нынешний глава британского кабмина Риши Сунак.
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