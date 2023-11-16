16.11.23==Зачем в правительство Британии позвали неудачника Кэмерона.

Ба, какие люди возвращаются! На пост главы британского МИД назначен бывший премьер Дэвид Кэмерон! Произошло это в рамках масштабных перестановок в правительстве, которые утром в понедельник, 13 ноября, провел нынешний глава британского кабмина Риши Сунак.