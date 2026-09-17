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Царьград

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Запреты 18 сентября, которые меняют судьбу. День Захарии и Елисаветы - что можно и что нельзя делать

Запреты 18 сентября, которые меняют судьбу. День Захарии и Елисаветы - что можно и что нельзя делать

В народном календаре 18 сентября — дата особенная, пропитанная мистикой и глубоким духовным смыслом. В этот день православная церковь чтит память родителей Иоанна Предтечи — пророка Захарии и праведной Елисаветы.

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